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شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع.. تدمير آلية أخرى للمليشيات ومصرع وجرح العديد من عناصرها بهجوم فاشل والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 مارس 2020
تمكَّنت وحدة سلاح المدفعية التابعة للقوَّات الجنوبيَّة من تدمير آلية عسكرية أخرى للمليشيات الحوثية خلال معارك ضارية اندلعت وسط وادي صُبَيرة شمال معسكر الجُب، بمحافظة الضالع، وقد أدَّى الاستهداف إلى احراقها بما فيها من عيارات وعناصر.
وقال قائد اللواء الثالث مقاومة القائد زكريا عمر قابوس في تصريح صحفي"إنَّ وحدة سلاح المدفعية استهدفت الآلية أثناء تمركزها بجانب ”العمارة العظم“ التي تتمركز فيها قنّاصة المليشيات الحوثية جنوبي منطقة النُبَيجَات غرب مدينة الفاخر مما أدى إلى احتراقها، بالتزامن مع ذلك تمكنت وحدة المشاة من صدِّ هجوم المليشيات الحوثية بعد مواجهات شرسة بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية، تكبدت فيها المليشيات خسائر كبيرة، أجبرتها على التراجع تحمل جثث قتلاها وجرحاها باتّجاه حبيل السماعي.
وتأتي هذه التطورات بعد ساعات قليلة من مواجهات مماثلة اندلعت و، تمكَّنت فيها وحدة سلاح المدفعية أيضاً من تدمير آلية إلى جانب مخزن ذخائر للمليشيات في منطقة بيت الشرجي جنوبي العود.
الجدير بالذكر أن المليشيات الحوثية تحاول بشكل مستميت وتزج بالعشرات من عناصرها بغية إحقاق أي تقدم، لكن كل محاولاتها تلك تنكسر ولم تلاقي فيها إلَّا مزيد من الخسائر، فوحدات القوَّات الجنوبيَّة والمشتركة في مختلف جبهات محور الضالع في أتم الاستعداد والجاهزية القتالية لمواجهة كل التحديات.
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