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استهداف مخازن الذخيرة لمليشيات الحوثي شمال مدينة الفاخر بالضالع

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 11 مارس 2020

تمكن سلاح المدفعيَّة للقوَّات الجنوبيَّة والمشتركة بقيادة العميد الركن مظلي، هادي أحمد العولقي، قائد محور الضالع، قائد اللواء 30 مدرع، من تدمير آليات عسكرية ومخزن ذخيرة لمليشيات الحوثي في منطقة حبيل العبدي شمال قعطبة حيث تمَّ إحراق آليات عسكرية بما فيها من عتاد عسكري وتدمير مخزن للذخيرة بمحتوياته.

 

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وأفاد مصدر عسكري في اللواء 30 مدرع أن ألسنة اللهب والحريق تصاعدت من الآليات العسكريَّة مع سماع أصوات انفجارات متتالية جراء انفجار الذخيرة التابعة للمليشيات الحوثية المدعومة إيرانيَّاً.

 

هذا وقد تصدت القوَّات الجنوبيَّة والمشتركة لمحاولة تسلل لعناصر ميليشيات الحوثي على مواقع القوَّات المشتركة والمقاومة في جبهات محور الفاخر واجبروهم على الفرار وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

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