شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف مخازن الذخيرة لمليشيات الحوثي شمال مدينة الفاخر بالضالع والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 مارس 2020 تمكن سلاح المدفعيَّة للقوَّات الجنوبيَّة والمشتركة بقيادة العميد الركن مظلي، هادي أحمد العولقي، قائد محور الضالع، قائد اللواء 30 مدرع، من تدمير آليات عسكرية ومخزن ذخيرة لمليشيات الحوثي في منطقة حبيل العبدي شمال قعطبة حيث تمَّ إحراق آليات عسكرية بما فيها من عتاد عسكري وتدمير مخزن للذخيرة بمحتوياته.

Advertisements وأفاد مصدر عسكري في اللواء 30 مدرع أن ألسنة اللهب والحريق تصاعدت من الآليات العسكريَّة مع سماع أصوات انفجارات متتالية جراء انفجار الذخيرة التابعة للمليشيات الحوثية المدعومة إيرانيَّاً. هذا وقد تصدت القوَّات الجنوبيَّة والمشتركة لمحاولة تسلل لعناصر ميليشيات الحوثي على مواقع القوَّات المشتركة والمقاومة في جبهات محور الفاخر واجبروهم على الفرار وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استهداف مخازن الذخيرة لمليشيات الحوثي شمال مدينة الفاخر بالضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.