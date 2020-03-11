مدير صحة تعز: لاوجود لفيروس كورونا بالمحافظة

الأربعاء 11 مارس 2020

نفي مدير الصحة بمحافظة تعز، تسجيل أي إصابات لفيروس كورونا بالمحافظة، مؤكداً أن فرق الاستجابة السريعة تقوم بدورها على أكمل وجه.



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وقال مدير عام مكتب الصحة بتعز ، الدكتور عبدالرحيم السامعي ، إن تعز بفضل الله خالية تماماً من فايروس كورونا، ولم يتم تسجيل أي حالة اشتباه مرضية بفيروس كورونا حتى يومنا هذا.

واكد الدكتور عبد الرحيم السامعي بأن فرق الأستجابة السريعة في الأربع المديريات الساحلية ( المخاء ،ذوباب ، الوازعية ، موزع ) بالإضافة الى مديريات ( الشمياتين والمعافر والمواسط ) تتناوب في مراقبة مداخل المحافظة وتقوم بتوثيق بيانات كل وافد من خارج البلد لكي نبقى على اتصال معه خلال ١٤ يوم بعد وصوله للمساعدة وتقديم اي نصح ، وهي الفترة التي تمثل فترة حضانة الفيروس حتى ظهور اعراضه.