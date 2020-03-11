شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 6 أشخاص يخططون لمهاجمة الشرطة بهونج كونج والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية اليوم الأربعاء أنه تم اعتقال ستة من مواطني هونج كونج، لهم صلة بثلاث مؤامرات لتفجير قنابل في منشآت حكومية في وقت سابق من هذا العام وكانوا يعتزمون شن هجوم رابع ضد رجال شرطة، خلال الاحتجاجات الماضية.

وكان المدعي عليهم، الذين وجهت اتهامات لهم في محكمة "شا تين" اليوم الأربعاء، قد تآمروا على مهاجمة رجال شرطة بعبوات ناسفة، خلال احتجاج يوم الأحد الماضي في منطقة "تسيونج كوان أو".

وقال كبير ممثلي الادعاء العام، ويليام سيو-كاي يب للمحكمة إن الخطة تتمثل في زرع قنبلة داخل ضريح وهمي، ثم تفجيرها عن بعد عندما يقترب رجال الشرطة.

وتم توجيه اتهامات للمدعى عليهم الستة بالتآمر للتسبب في تفجير بهدف تعريض حياة أشخاص لخطر أو إلحاق أضرار بالممتلكات.