شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان .. ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» إلى 59 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المدير العام في وزارة الصحة العامة اللبنانية الدكتور وليد عمار اليوم الاربعاء عن تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد 19) ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 59 حالة. وكان لبنان أعلن أمس الثلاثاء تسجيل أول حالة وفاة لمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد من الجنسية اللبنانية والذي كان قد نقل إلى المستشفى بحالة حرجة.

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