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افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن رجلا سقط في فتحة للصرف الصحي بكربلاء، مشيرة الى ان الدفاع المدني تدخل لانقاذه.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ رجل سقط في فتحة للصرف الصحي بمحافظة كربلاء منطقة عون من خلال انزل منتسب للدفاع المدني مجهز بوسائل حماية واجهزة تنفس لتجنب الاختناق بغاز الميثان الخانق داخل الفتحة ثم اخراج الرجل وهو يتلفظ اخر انفاسه".
واضاف انه "تم اجراء الأسعافات الاولية وعمليات الأنعاش ثم نقله إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج فيها ومرافقته من قبل رجال الدفاع المدني لحين التأكد من زوال الخطر عن حياته".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. سقوط رجل في فتحة للصرف الصحي بكربلاء والدفاع المدني يتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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