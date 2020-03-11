بالفيديو..ذي قار تسجل اول اصابة مؤكدة بفيروس كورونا

اعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار تسجيلها اول اصابة مؤكدة بفايروس كورونا في المحافظة لرجل ستيني بقضاء الشطرة شمال المحافظة كان في زيارة الى جمهورية ايران قبل اسابيع مشيرة الى انها اتخذت كافة الاجراءات الاحترازية وعلى راسها حجر المريض وفحص الملامسين له. وعلى خلفية هذا الاعلان عن الحالة المصابة طالب مواطنون بان تتخذ الحكومة اجراءات جدية وعلى الارض تضمن عدم انتقال العدوى الى المواطنين مشددين على اهمية افتتاح مراكز حجر بعيدة عن المناطق السكنية واستكمال بناها التحتية.



وكانت محافظة ذي قار قد اعلنت عن حزمة اجراءات وقائية تمثلت بمنع دخول الوافدين الى المحافظة حتى اشعار اخر ومنح الموظفين القادمين من ايران مؤخرا اجازة اجبارية لمدة شهر فضلا عن منح الكادر الطبي القريب من الحالة المصابة اجازة لمدة اسبوعين مع الفحص المختبري.

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