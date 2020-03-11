لجنة الحكام توقف حكم مباراة نفط الوسط واربيل بسبب 'قرار خاطئ'

2020-03-11 | 11:12
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قررت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، إيقاف الحكم الدولي علي صباح لمباراتين بسبب قراراته في مباراة نفط الوسط وأربيل ضمن دوري الكرة الممتاز.
صباح منح فريق نفط الوسط ركلة جزاء أثارت جدلاً كبيراً خلال المواجهة التي أقيمت بين الفريقين يوم أمس الثلاثاء على ملعب الشعب الدولي، لتنتهي المواجهة بفوز نفط الوسط بهدف نظيف.
وذكر اتحاد الكرة أن "لجنة الحكام، اطلعت على قرار مقيم الحكام عادل قصاب لمباراة نفط الوسط واربيل، المشار لها في مذكرتنا وتبين مطابقته لتحليل اللجنة باعتباره أثر على نتيجة المباراة".
وأضاف أن "اللجنة قررت إيقاف الحكم الدولي علي صباح، مباراتين من مباريات الدوري الممتاز".
وذكر اتحاد الكرة أن "لجنة الحكام، اطلعت على قرار مقيم الحكام عادل قصاب لمباراة نفط الوسط واربيل، المشار لها في مذكرتنا وتبين مطابقته لتحليل اللجنة باعتباره أثر على نتيجة المباراة".
وأضاف أن "اللجنة قررت إيقاف الحكم الدولي علي صباح، مباراتين من مباريات الدوري الممتاز".
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