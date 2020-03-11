النفط يهبط بعد توجيه سعودي بزيادة طاقة الإنتاج

وانخفض خام برنت 0.81 دولار بما يعادل 2.10 بالمئة إلى 36.41 دولاراً للبرميل، في حين نزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 0.77 دولار أو 2.81بالمئة ليسجل 33.61 دولاراً.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو إن عملاق النفط الذي تديره الدولة تلقى توجيها من وزارة الطاقة بزيادة قدرته الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.



وكانت السعودية تضخ حوالي 9.7 مليون برميل يوميا في الأشهر القليلة الماضية، لكن لديها طاقة إضافية تستطيع تفعيلها ومئات الملايين من براميل الخام المخزون.

وانهار ائتلاف أوبك+ بعد رفض روسيا تعميق تخفيضات الإنتاج، وفشل الأطراف في الاتفاق على تمديد التخفيض القائم بالفعل بقيمة 2.1 مليون برميل يومياً. وكان هذا الائتلاف هو ما يحمي أسعار النفط من الانهيارات العنيفة التي اختبرتها في السابق.