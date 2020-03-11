بلجيكا تسجل أول حالة وفاة بفايروس كورونا

سجلت بلجيكا اليوم الأربعاء، أول حالة وفاة بفايروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزيرة الصحة البلجيكية ماجي دي بلوك في تصريح للصحفيين اليوم أن مريضًا يبلغ من العمر 90 عاما توفي جراء الفايروس في أحد المستشفيات ببروكسل.

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