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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تعلن تسهيل عودة رعاياها بالتنسيق مع السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت سفارة الإمارات لدى المملكة العربية السعودية عن التسهيلات كافة المقدمة لنقل مواطني الدولة الراغبين في العودة إلى أرض الوطن وذلك بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة خلال الـ 72 ساعة القادمة.
وقالت السفارة إن التنسيق جاري وبشكل مستمر مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتسهيل عودة الراغبين إلى دولة الإمارات وتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في المملكة ويرغب بالعودة إلى أرض الوطن.
وأضافت أنها قامت بالتنسيق مع الناقلات الوطنية في الدولة "طيران الإمارات وطيران الاتحاد" وفي المملكة "طيران الخطوط السعودية" لتسيير رحلاتها الجوية لمدة الـ 72 ساعة القادمة، ووفقاً للجدول الزمني المعلن، مشيدة بالتعاون الكبير الذي أبداه مسؤولي الناقلات الوطنية بهذا الصدد.
وأعربت السفارة عن شكرها وتقديرها للسلطات في المملكة العربية السعودية الشقيقة على ما أبدته من تعاون كبير لتسهيل تلك الإجراءات في ظل التدابير الاحترازية التي تقوم بها المملكة لمنع انتشار وتفشي فيروس كورنا الجديد "كوفيد - 19"
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