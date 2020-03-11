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وزارة الصحة البحرينية : ظهور نتائج فحوصات كورونا لـ 165 بحرينياً قادمين من إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ المنامة

أفادت وزارة الصحة البحرينية أن نتائج الفحوصات المختبرية للدفعة الأولى للمواطنين القادمين من إيران، والبالغ عددهم 165 مواطناً ومواطنة عن وجود 77 حالة قائمة تم نقلهم لمركز العزل والعلاج، في حين تبين سلامة 88 شخص وخلوهم من فيروس كورونا (كوفيد 19) وتم نقلهم لإحدى مراكز الحجر الصحي الاحترازي.

وأشارت وزارة الصحة أنها قامت فور وصولهم من إيران، بإجراء الفحوصات المختبرية اللازمة للمواطنين في الأماكن المخصصة لذلك وتحت إشراف الطواقم الطبية المتخصصة وبناءً على النتائج تم نقلهم لمراكز الحجر الصحي الاحترازي أو مراكز العزل والعلاج وفقاً للإرشادات وللمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.