المرصد السوري: هدوء ضمن منطقة "بوتين- اردوغان" مع دخول وقف إطلاق النار يومه السادس

ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أنّ "وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة "بوتين - اردوغان" دخل يومه السادس على التوالي، باستمرار الهدوء الحذر ضمن عموم المنطقة الممتدة من من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية، وصولًا إلى الضواحي الشمالية الغربية لمدينة حلب مرورًا بريفي حماة وإدلب، وسط توقّف متواصل للقصف الجوي".
وكان قد لفت المرصد يوم أمس، إلى أنّ "قوات النظام السوري أزالت السواتر الترابيّة عند مفرق قرية كفرية الّتي كانت تقطع طريق حلب - اللاذقية الدولي "M4" منذ العام 2012، تجهيزًا لتسيير الدوريات الروسيّة- التركيّة، وفتح الطريق الدولي باتجاه حلب، فيما تجري عمليّات إزالة السواتر منها باتجاه عين الحور في ريف اللاذقية قرب الحدود الإداريّة مع محافظة إدلب".
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