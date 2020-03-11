المرصد السوري: هدوء ضمن منطقة "بوتين- اردوغان" مع دخول وقف إطلاق النار يومه السادس

ذكر "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​"، أنّ "وقف ​إطلاق النار​ الجديد ضمن منطقة "بوتين - اردوغان" دخل يومه السادس على التوالي، باستمرار الهدوء الحذر ضمن عموم المنطقة الممتدة من من جبال ​اللاذقية​ الشمالية الشرقية، وصولًا إلى الضواحي الشمالية الغربية ل​مدينة حلب​ مرورًا بريفي حماة وإدلب، وسط توقّف متواصل للقصف الجوي".

وكان قد لفت المرصد يوم أمس، إلى أنّ "قوات ​النظام السوري​ أزالت السواتر الترابيّة عند مفرق قرية كفرية الّتي كانت تقطع طريق حلب - اللاذقية الدولي "M4" منذ العام 2012، تجهيزًا لتسيير الدوريات الروسيّة- التركيّة، وفتح الطريق الدولي باتجاه حلب، فيما تجري عمليّات إزالة السواتر منها باتجاه عين الحور في ​ريف اللاذقية​ قرب الحدود الإداريّة مع ​محافظة إدلب​".