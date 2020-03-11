مصدر لرويترز: الحكومة السعودية طلبت تقديم مقترحات لخفض ميزانياتها

كشفت مصادر سعودية لوكالة "رويترز" أن "الحكومة السعودية طلبت من إداراتها تقديم مقترحات لخفض ميزانياتها بين 20 و30 في المئة"، مشيرة الى أن "الطلب أرسل قبل أكثر من أسبوع بسبب المخاوف بشأن تأثير فيروس كورونا على أسواق الخام، وقبل انهيار اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك وحلفائها يوم الجمعة".
ولفتت المصادر الى أنه "عند إرسال الطلبات الخاصة بالميزانية كان المسؤولون السعوديون يتوقعون مفاوضات صعبة مع روسيا بخصوص الحاجة لتعميق تخفيضات الإنتاج من أجل استقرار الأسواق. ولكن موسكو رفضت الاقتراح لتشتعل حرب أسعار في سوق النفط بين البلدين وتهوي أسعار الخام"، مؤكدة أن "وزارة الخارجية السعودية نفذت بالفعل خفضا بنسبة 20 في المئة"، مشددة على أن "التخفيضات لن تؤثر على الأجور بل على المشروعات التي يمكن تأجيلها والعقود التي لم تتم ترسيتها بعد".
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