مصدر لرويترز: الحكومة السعودية طلبت تقديم مقترحات لخفض ميزانياتها

كشفت مصادر سعودية لوكالة "​رويترز​" أن "​الحكومة السعودية​ طلبت من إداراتها تقديم مقترحات لخفض ميزانياتها بين 20 و30 في المئة"، مشيرة الى أن "الطلب أرسل قبل أكثر من أسبوع بسبب المخاوف بشأن تأثير ​فيروس كورونا​ على أسواق الخام، وقبل انهيار اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك وحلفائها يوم الجمعة".

ولفتت المصادر الى أنه "عند إرسال الطلبات الخاصة بالميزانية كان المسؤولون السعوديون يتوقعون مفاوضات صعبة مع ​روسيا​ بخصوص الحاجة لتعميق تخفيضات الإنتاج من أجل استقرار الأسواق. ولكن ​موسكو​ رفضت الاقتراح لتشتعل حرب أسعار في سوق النفط بين البلدين وتهوي أسعار الخام"، مؤكدة أن "​وزارة الخارجية السعودية​ نفذت بالفعل خفضا بنسبة 20 في المئة"، مشددة على أن "التخفيضات لن تؤثر على ​الأجور​ بل على المشروعات التي يمكن تأجيلها والعقود التي لم تتم ترسيتها بعد".