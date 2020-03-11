مدير عام مستشفى بيروت: إرتفاع الحالات المصابة بكورونا الى 61

أعلن مدير عام ​مستشفى بيروت الحكومي​ الجامعي ​فراس الأبيض​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه "بحسب البيانات الصادرة عن ​وزارة الصحة​ العامة، فإن العدد المصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد (كوفيد 19) في ​لبنان​ إرتفع الى 61 حالة"، مبينا أن "هذه الزيادة في الأرقام تعود إلى إعتماد مختبرات جامعية أخرى في بيروت، ومع ذلك أعتقد أن هذا الإرتفاع يعكس واقع إنتشار الفيروس وليس فقط قدرة تشخيص أفضل".

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