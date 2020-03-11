أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أنه تفاديا لخطر فيروس ​الكورونا​ والحد من انتشاره اطلق اتحاد بلديات جبل الشيخ في ​قضاء راشيا​ الوادي سلسلة تدابير احترازية تتعلق بالنظافة والحفاظ على ​البيئة​ وعهد إلى عنصرين من شرطة الاتحاد مهمة تعقيم القاعات العامة وأماكن التجمعات وحيث تدعو الحاجة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اتحاد بلديات جبل الشيخ أطلق سلسلة تدابير احترازية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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