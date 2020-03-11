تسجيل حالة وفاة ثانية بكورونا لمصاب نقل من مستشفى بصاليم الى مستشفى بيروت

سُجلت حالة وفاة ثانية ب​فيروس كورونا​ لمصاب نقل من مستشفى بصاليم الى ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​. وبحسب معلومات قناة الـ"LBCI" فإن المتوفي يبلغ من العمر 55 سنة ولم يكن يعاني من مشاكل صحية الا أنه تبين أن جهاز مناعته ضعيف وهو لم يكن مسافراً وقد انتقلت اليه العدوى من احد تلامذته.

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