اجتماع طارئ للجنة متابعة الاجراءات الوقائية لكورونا بعد الظهر في السرايا

تعقد لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية ل​فيروس كورونا​ اجتماعا طارئا، الرابعة بعد ظهر اليوم في السرايا، ستتخذ خلاله إجراءات صارمة ومهمة جدا.

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