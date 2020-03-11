أكّد المدير العام ل​وزارة الصحة العامة​ ​وليد عمار​، في تصريح إذاعي، أنّ "هناك ثماني حالات جديدة مصابة بفيروس "كورونا" سيتمّ الإعلان عنها اليوم".

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كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام وزارة الصحة: هناك 8 حالات جديدة مصابة بكورونا سيتم الإعلان عنها اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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