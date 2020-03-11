شعبة المعلومات أوقفت بالبحصاص أفراد عصابة سرقة سيارات بعد تبدال إطلاق النار معهم وإصابة أحد عناصر القوّة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "نتيجةً لعمليّات المراقبة المكثّفة الّتي قامت بها القوّة الخاصة في ​شعبة المعلومات​، وإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة في المناطق الّتي تحصل فيها عمليّات سرقة السيارات، تمكّنت من تحديد هوية أفراد عصابة نفّذت عمليّات عدّة طالت سيّارات من نوع "هيونداي توكسون"، من مناطق مختلفة في محافظتي ​جبل لبنان​ و​الشمال​".

ولفتت في بلاغ، إلى أنّه "تبيّن أنّ جميعهم من أصحاب السوابق الجرميّة في قضايا سرقة، ​إطلاق نار​ ومقاومة رجال الأمن، وهم: "خ. خ." (مواليد 1988، لبناني) وهو الرأس المدبّر ومطلوب للقضاء بجرم سرقة ونقل أسلحة وذخائر حربيّة، "ح. م." (مواليد 1986، لبناني)، "ر. ج." (مواليد 1984، لبناني) و"خ. ح." (مواليد 1989، لبناني)". وأوضحت أنّ "من خلال خطّة محكمة، وبعد عمليّات رصد ومراقبة للأماكن الّتي يتردّدون إليها، تمكّنت القوّة من توقيفهم بعد محاصرتهم خلال خروجهم من أحد المستشفيات في البحصاص- ​طرابلس​، حيث حصل تبادل ل​إطلاق النار​، نتج عنه إصابة أحد عناصر القو~ة واثنين من أفراد العصابة".

وبيّنت المديرية أنّ "بتفتيشهم والسيارة المستخدمة في عمليّات السرقة، عُثر على الأدوات المستعملة في عمليّات السرقة، رخصة سير سيارة مسروقة، لوحة عموميّة ومبلغ مالي". وذكرت أنّ "بالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيلهم عصابة لسرقة السيارات وبأنهم نفّذوا أكثر من 4 عمليّات سرقة سيارات نوع "هيونداي- توكسون" من مناطق مختلفة في محافظتي جبل لبنان والشمال، وبأنّهم كانوا ينقلون السيارات المسروقة إلى ​البقاع​، ومنها إلى داخل ​الأراضي السورية​؛ وذلك من خلال تولّي الموقوف الرابع القيادة مرتديًا بزّة عسكرية لاجتياز الحواجز الأمنية".

وأشارت إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة ​القضاء​".