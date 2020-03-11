توقف مستخدمي وعمال المياه في البقاع عن العمل الخميس والجمعة لتعقيم المنشآت

عقد المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال ​المياه​ في ​البقاع​ اجتماعا طارئا اليوم، وبحث في الوضع الصحي الذي يعيشه البلد بعد تفشي فيروس ​الكورونا​، وقرر بالإجماع، "التوقف عن العمل وعدم الحضور الى المكاتب يومي الخميس والجمعة في 12 و 13 آذار 2020، حفاظا على سلامة ​العمال​ والمستخدمين والمواطنين".

وتمنى على الإدارة "اتخاذ كل الاجراءات اللازمة وتعقيم منشآت المؤسسة كافة خلال أيام التعطيل والابقاء على التعقيم بشكل دوري، وتأمين مواد التنظيف والتعقيم اللازمة لكل مكاتب ودوائر المؤسسة ووضع آلات للتعقيم على أبواب مراكز المؤسسة، ووقف العمل بالات البصم".

وأكد المجلس أن "عمال الصيانة والمحطات سيستمرون في تقديم خدمات تأمين المياه".