جمعية الرسالة للاسعاف الصحي تعقّم مبنى وزارة الشباب والرياضة

قامت ​جمعية الرسالة للاسعاف الصحي​ بتعقيم كامل لمبنى ومكاتب ​وزارة الشباب والرياضة​ كإجراء وقائي من ​فيروس كورونا​. وشكر مدير عام الوزارة ​زيد خيامي​ ل​كشافة الرسالة الاسلامية​ قيامها بتعقيم مبنى ومكاتب الوزارة مقدّراً لعناصرها تلبيتهم لطلب الوزارة وشاكراً لهم قيادة وأفراد. إضغط للمزيد

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