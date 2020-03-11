كشفت صحيفة "الجريدة" الكويتية، الأربعاء، عن عزم وحدة التحريات المالية إحالة 18 شخصاً أغلبهم من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي يشتبه بـ"تضخم" حساباتهم البنكية، إلى نيابة الأموال العامة.
وأضافت المصادر، بحسب الصحيفة، أن "نيابة الأموال العامة ما زالت تحقق في البلاغين المحالين إليها من الوحدة ضد حسابات شاب وفتاة من مشاهير السوشيال ميديا، بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن تتبع الحسابات المالية"، موضحةً أن "المبالغ المالية المتضخمة في الحسابات محل التحقيق تتجاوز 12 مليون دينار".
وأوضحت، أن "التحقيقات ما زالت في بدايتها، وأن النيابة ستعمل على استدعاء المشتبه فيهما والتحقيق معهما على ضوء الأدلة"، مبينةً أن "التأكد من سلامة الأموال ومصادرها إحدى المسؤوليات التي أناطها القانون بالجهات الرقابية، وعدم التصدي لها يعرض البلاد لملاحظات وانتقادات دولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتتبعها".
كانت هذه تفاصيل خبر بشبهة 'تضخم' حساباتهم.. الكويت تعتزم إحالة 'فاشينستات' ومشاهير بـ'السوشيال ميديا' للنيابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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