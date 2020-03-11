'انطي الخبز لخبازه'.. السفير البريطاني يفشل في تحضير الخبز العراقي

وظهر السفير هيكي، في مقطع فيديو، نشره عبر حسابه الرسمي، في موقع تويتر" وهو يمارس مهنة الخباز العراقي في عمل الخبز من خلال مايعرف بـ"تنور الغاز"، لكنه فشل في ذلك معللا، سبب فشله بلهجة عراقية.وكتب هيكي في تويتر، معلقا على مقطع الفيديو، "البارحة جربت اخبز خبز , بس الظاهر اني مو ربة بيت معدّلة.

واضاف "لكن الشي الايجابي بالموضوع انه تعلمت مثل شعبي جديد، انطي الخبز لخبازه".