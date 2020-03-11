'انطي الخبز لخبازه'.. السفير البريطاني يفشل في تحضير الخبز العراقي

حاول السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هيكي، تجربة تحضير الخبز العراقي، إلا انه اعلن فشله في التجربة وفق المثل العراقي الدارج "انطي الخبز لخبازه".
وكتب هيكي في تويتر، معلقا على مقطع الفيديو، "البارحة جربت اخبز خبز , بس الظاهر اني مو ربة بيت معدّلة.
واضاف "لكن الشي الايجابي بالموضوع انه تعلمت مثل شعبي جديد، انطي الخبز لخبازه".
ولاقت محاولة هيكي "الفاشلة" في تحضير الخبز العراقي، ترحيبا من متابعيه في موقع تويتر، سيما العراقيين منهم، اذ عدها البعض "محاولة جيدة"، فيما اشار اخرون الى الاخطاء التي وقع فيها اثناء تحضيره الخبز.
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