رسمياً.. تأجيل قمة سيتي وارسنال بسبب كورونا

وكان مانشستر سيتي سيواجه آرسنال في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين مساء اليوم، في ملعب الاتحاد.

ولكن مانشستر سيتي أعلن في بيان رسمي أن تلك المباراة قد تقرر تأجيلها.

وأوضح السيتي في بيانه: "تم اتخاذ قرار تأجيل مباراة الليلة كإجراء احترازي بناءً على المشورة الطبية، بعد أن تبين أن أفراد من آرسنال قد تواصلوا مع مالك أولمبياكوس إيفانجيلوس ماريناكيس الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا".



وأضاف النادي: "يتمنى مانشستر سيتي لكرة القدم للسيد ماريناكيس الشفاء العاجل، وسنفيدكم بمزيد من المعلومات في الأيام المقبلة حول الموعد الجديد للمباراة".

وكان مالك أولمبياكوس قد أعلن أمس إصابته بفيروس كورونا بعد 12 يومًا من مواجهة آرسنال في اليونان في إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

ومن جانبه، أصدر آرسنال بيانًا أوضح فيه: "اكتشفنا تواصل عدد من لاعبينا بمالك أولمبياكوس بعد المباراة، نحن نتبع بصرامة الإرشادات الحكومية التي توصي بأن أي شخص كان على اتصال وثيق مع شخص مصاب بالفيروس يجب أن يعزل نفسه في المنزل لمدة 14 يومًا من آخر مرة تواصل به".



واستكمل: "سيبقى اللاعبون في منازلهم حتى تنتهي فترة الـ 14 يومًا، كذلك سيبقى أربعة من موظفي آرسنال الذين كانوا يجلسون بالقرب من السيد ماريناكيس خلال المباراة، في منازلهم حتى تكتمل الأيام الأربعة عشر".