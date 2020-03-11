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رونالدو يغادر إيطاليا بسبب كورونا

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2020-03-11 | 09:08

رونالدو يغادر إيطاليا بسبب كورونا

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كشفت وكالة الأنباء الإسبانية، أن النجم البرتغالي ، لاعب فريق يوفنتوس، غادر إيطاليا، وعاد إلى البرتغال، في ظل تفشي فايروس كورونا في البلاد.
وصدر قرار بإيقاف رسمياً حتى 3 إبريل المُقبل.

واتجه رونالدو للبرتغال ليبتعد عن الفيروس المتفشي في إيطاليا، وليبقى مع والدته التي تتواجد بأحد المستشفيات في ماديرا، عقب تعرضها لسكتة دماغية مؤخراً.


وتشير التقارير إلى أن رونالدو قد يبقى عدة أيام في البرتغال، برفقة صديقته جورجينا وأبنائه الأربعة.

يُذكر أن رونالدو خاض مباراته رقم 1000، بمشاركته في فوز يوفنتوس على إنتر ميلان بهدفين دون رد، في منافسات الجولة 26 للكالتشيو، قبل صدور قرار إيقاف المسابقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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