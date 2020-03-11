الصين تعرض مساعدة إيطاليا لمكافحة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

عرضت الصين إرسال فرق طبية لإيطاليا لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا، وذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الصيني، وانج يي ونظيره الإيطالي، لويجي دي مايو.



وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أن الوزير الصيني أعرب عن أمله في أن تحقق العلاقات الثنائية المزيد من التقدم.

من جانبه، قال الوزير الإيطالي، إن حكومة بلاده تتعلم من التجربة الصينية الناجحة في مكافحة الفيروس، واتخذت تدابير صارمة لمنع انتشاره.

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وكشف أن هناك نقصا في الإمدادات والمعدات الطبية في بلاده، معربا عن أمله في أن تساعدها الصين في تلبية احتياجاتها الملحة.

وقال الوزير الصيني إن الشعب الصيني لا ينسى الدعم الذي تلقاه من إيطاليا في بداية أزمة كورونا.

ولفت إلى أنه رغم أن الصين نفسها لا تزال بحاجة إلى كميات كبيرة من المواد الطبية فإنها تعتزم تقديم مساعدات لإيطاليا من بينها أقنعة الوجه، كما ستسرع وتعزز صادراتها من الإمدادات والمعدات لإيطاليا لتلبية احتياجاتها الملحة.

وأوضح أنه إذا ما طلبت إيطاليا، فإن الصين سترسل أطقم طبية إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة الفيروس.