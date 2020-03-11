ارتفاع مصابي كورونا في الكويت إلى 72

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 72 حالة.

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبدالله السند، أن حالة من بين المصابين الجدد مرتبطة بالسفر إلى إيران، بينما الحالتين الأخريين مخالطين لحالة سابقة.

وأضاف أن عدد المتعافين اثنان، بينما لا يزال الآخرون يتلقون الرعاية الطبية، مضيفا أن من بينهم 5 حالات في الرعية المركزة، إحداها حالة حرجة، وتحدث عن وجود 916حالة في الحجر الصحي.