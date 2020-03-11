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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة البحرينية تؤكد ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 189 بعد تسجيل 77 حالة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن 77 إصابة جديدة بكورونا بين مواطنين تم إجلاؤهم من إيران.
وأكدت الوزارة، اليوم الأربعاء، 11/آذار/2020، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 189.
وتعد إيران بؤرة للفيروس في المنطقة، حيث انتقل منها إلى لبنان والعراق والكويت وعمان والبحرين والسعودية.
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