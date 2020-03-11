شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الكويت إلى 72 بعد تسجيل 3 حالات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements وقالت الوزارة اليوم الأربعاء، 11/آذار/2020، إن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بلغ 72 حالة. وكانت الصحة الكويتية دعت المواطنين والوافدين بتجنب اللقاءات الاجتماعية (الديوانيات) وغيرها من التجمعات العائلية و البشرية حفاظاً على صحتهم و صحة المجتمع.

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