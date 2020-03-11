قطع المياه عن مدن العبور وبدر والشروق والنهضة وبعض المناطق المحيطة لمدة 14 ساعة السبت المقبل

صرح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، بأنه سيتم قطع المياه عن مدينة العبور بالكامل، والمناطق التى يتم تغذيتها من رافع رقم ٢، المُغذي بالمياه لمدينة القاهرة الجديدة، ومدن (الشروق - بدر - العبور الجديدة)، وكذا المناطق التى يتم تغذيتها بالمياه خارج نطاق منظومة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مثل (مدينة السلام - النهضة)، وذلك ابتداءً من الساعة ١٠ مساء يوم الجمعة الموافق ١٣/٣/٢٠٢٠، وحتى الساعة ١٢ ظهر يوم السبت ١٤/٣/٢٠٢٠، نظراً لتنفيذ أعمال الصيانة بمأخذ المياه.
وأوضح المهندس أحمد عمران، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى قيام جهاز المدينة بتوفير عربات لمياه الشرب للاحتياجات الضرورية، كما أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.
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