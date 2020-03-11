8 إجراءات من هيئة السكة الحديد لمواجهة تفشي كورونا

تواصل هيئة السكة الحديد العمل على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، من حيث تعقيم القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر وورش الصيانة، مشيرة إلى أنها تعمل على تنفيذ خطة محكمة لمنع تسلل الفيرس بمنظومة السكة الحديد.

وترصد "الوطن" فى 8 معلومات عن تفاصيل خطة السكة الحديد لمواجهة فيروس كورونا القاتل.. وهى كالتالي:

1- تنظيف عربات القطارات وتطهيرها وتعقيمها بالورش قبل انطلاق رحلاتها بنحو ساعتين.

2- تطهير وتعقيم المحطات على مستوى الجمهورية قبل بدء ساعات العمل بنحو ساعة تقريبا.. حيث تم تعقيم نحو 270 محطة سكة حديد حتى الآن.

3- تم تعقيم 1200 عربة قطار سكة حديد ضد الحشرات والفئران والثعابين لمنع انتشار الفيروس.

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4- تجهيز 20 قطارا إضافيا سيتم الدفع بهما وقت الزحام لمنع انتشار الفيرس بين الركاب.

5- تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير العمل بكافة المحطات على مستوى الجمهورية.. والتنسيق مع غرفة عمليات الصحة لمتابعة ما يستجد من انتشار الفيروس.

6- تشكيل 120 وحدة إسعافية متنقلة بالمحطات ومجهزة بكافة المستلزمات الطبية لعلاج الحالات المشتبه بها والحالات المرضية المزمنة بالمجان.

7- زيادة منافذ بيع التذاكر القطارات بالمحطات للقضاء على طوابير الركاب.

8- تعقيم وتطهير 100 منفذا لبيع تذاكر القطارات بـ30 محطة على مستوى الجمهورية.

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