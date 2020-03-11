مجمع "ديزني لاند" في شنغهاي أعاد فتح أبوابه جزئيا

أعاد مجمع "​ديزني لاند​" في ​شنغهاي​ فتح أبوابه جزئيًّا، بعد أكثر من شهر على إغلاقه بسبب انتشار فيروس "كوفيد-19" (​كورونا​)" الّذي ضرب ​الصين​ وعشرات الدول حوال العالم".

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