القناة 12 العبرية: اصابة الحاخام دوف زينجر رئيس المدرسة الدينية مكور حاييم

افادت القناة 12 العبرية بأن أحد المصابين ب​فيروس كورونا​ في ​اسرائيل​ هو الحاخام دوف زينجر رئيس المدرسة الدينية مكور حاييم. إضغط للمزيد

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