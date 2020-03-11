خارجية إيران: على وكالة الطاقة الذرية أن تحترم كيانها وتتجنب الإهتمام بالمزاعم

لفت المتحدّث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​، ردًّا على التقرير الأخير لمدير "​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​"، إلى أنّ "المتحدّث باسم "منظمة الطاقة النووية الإيرانية" ردّ بدقّة وتفصيل على المزاعم الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأكّد في مؤتمر صحافي، أنّ "على الوكالة أن تحترم كيانها وتتجنّب الإهتمام بالمزاعم"، موضحًا أنّ "إيران أجابت على أسئلة الوكالة، لكن هذه الأسئلة يجب أن تكون فنيّة وحقوقيّة بعيدًا عن التسيس من قِبل بعض الأنظمة". وأشار إلى أنّ "هذا الموضوع لا بدّ أن يبقى في إطاره الفني والتقني، وأنّ إيران تتعاون بأفضل وجه من هذه الناحية مع الوكالة الدولية، وليست مضطرّة للإجابة على المزاعم الّتي لا أساس لها".

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