وزير الدفاع التركي: المحادثات مع مسؤولين روس بشأن إدلب السورية إيجابية وبناءة

أفاد ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي أكار​ بأن المحادثات التي أجراها الجانبان التركي والروسي بشأن الوضع في إدلب السورية "إيجابية وبناءة". وأشار أكار إلى أن اللقاءات المتبادلة مع الوفد العسكري الروسي تتواصل، مضيفا أن ​تركيا​ تخطط وتعمل من أجل البدء بتسيير الدوريات المشتركة مع الروس على الطريق الدولي "إم 4" ب​سوريا​ في 15 اذار.

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