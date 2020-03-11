وزير الطاقة الروسي: الحوار مستمر مع "أوبك" والوضع في السوق غير مستقر

أكّد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أنّ "الحوار مستمر مع منظمة "أوبك"، وأنّ روسيا سترسل ممثّلًا إلى اجتماع اللجنة الفنيّة المشتركة المنبثقة عن المنظمة يوم 18 آذار في فيينا".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "الوضع في السوق غير مستقر بسبب تفشّي فيروس "كورونا"، وذلك وسط خلاف بين روسيا والسعودية بشأن إمدادات النفط.
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