وزير الطاقة الروسي: الحوار مستمر مع "أوبك" والوضع في السوق غير مستقر

أكّد وزير الطاقة الروسي ​ألكسندر نوفاك​، أنّ "الحوار مستمر مع منظمة "أوبك"، وأنّ ​روسيا​ سترسل ممثّلًا إلى اجتماع اللجنة الفنيّة المشتركة المنبثقة عن المنظمة يوم 18 آذار في ​فيينا​".

ولفت في تصريح، إلى أنّ "الوضع في السوق غير مستقر بسبب تفشّي فيروس "كورونا"، وذلك وسط خلاف بين روسيا و​السعودية​ بشأن إمدادات ​النفط​.