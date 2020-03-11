الصحة البحرينية: تسجيل 77 إصابة جديدة بكورونا بين مواطنين تم إجلاؤهم من إيران

أعلنت وزارة الصحة ​البحرين​ية أنّ "في إطار خطة الإجلاء للمواطنين المتواجدين في ​إيران​، فقد قامت وزارة الصحة بالعمل على ترتيب عودة المواطنين المسجّلين على دفعات على متن طائرات مستأجرة من قبل وزارة الصحة، حيث وصلت أولى هذه الدفعات على متن إحدى هذه الطائرات المؤجرة"".

وكشفت في بيان، أنّ "نتائج الفحوصات المختبرية للدفعة الأولى من المواطنين القادمين على متن الطائرة المؤجّرة ضمن خطّة إجلاء المواطنين البحرينيّين من إيران والبالغ عددهم 165 مواطنًا ومواطنة، كشفت عن وجود 77 حالة قائمة تمّ نقلهم لمركز العزل والعلاج، في حين تبيّن سلامة 88 شخصًا وخلوّهم من فيروس "كورونا" (كوفيد 19)، وتمّ نقلهم لإحدى مراكز الحجر الصحّي الإحترازي".

وأكّدت وزارة الصحة أنّ "عمليّة الإجلاء الّتي تمّت للمواطنين المتواجدين أمس كانت وفق إجراءات محكمة طبيًّا ومعتمدة دوليًّا"، لافتةً إلى "أنّها قامت وفور وصول أوّل دفعة من المواطنين من إيران إلى البحرين على متن الطائرة المؤجرة بإجراءات الأمن والسلامة المتبعة، حيث تمّ إجراء الفحوصات المختبريّة اللّازمة للمواطنين في الأماكن المخصّصة لذلك وتحت إشراف الطواقم الطبيّة المتخصّصة، وبناءً على النتائج تمّ نقلهم لمراكز الحجر الصحي الإحترازي أو مراكز العزل والعلاج وفقًا للإرشادات وللمعايير المعتمدة من قبل "​منظمة الصحة العالمية​".