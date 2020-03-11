ولاية ميشيغان تعلن حالة الطوارئ بعد تسجيل إصابتين محتملتين بكورونا

أعلنت ولاية مشيغان الأميركية، ​حالة الطوارئ​ بعد تسجيل إصابتين محتملتين ب​فيروس كورونا​ المستجد لدى اثنين من المقيمين في مقاطعتين مختلفتين من الولاية.

وجاءت نتيجة التحاليل إيجابية لدى الشخصين المقيمين في مقاطعتي واين وأوكلاند، وأعلنت السلطات أنها ستعامل الحالتين على أنهما "حالات مؤكدة" حتى قبل تأكيد مركز مكافحة الأوبئة والأمراض الأميركي للإصابات.

وشددت حاكم الولاية غريتشين ويتمير على أن "ميشيغان ستتجاوز الأزمة"، مؤكدة قولها "نحن سكان ميشيغن أقوياء"، وطالبت سكان الولاية "باتخاذ التدابير الضرورية للبقاء سالمين".

ويسمح إعلان حالة الطوارئ للولاية بشراء المستلزمات التي تحتاجها بدون إجراء مزادات أو المرور ضمن الإجراءات التقليدية للشراء.