تحطم طائرة للقوات الجوية الباكستانية في إسلام اباد

اعلن متحدث باسم القوات الجوية الباكستانية ان "طائرة تابعة للقوات تحطمت في العاصمة إسلام اباد صباح اليوم ونحن نتأكد من الخسائر". ولم يتضح طراز الطائرة حتى الآن، حسب ما افادت "وكالة رويترز".
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