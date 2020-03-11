تحطم طائرة للقوات الجوية الباكستانية في إسلام اباد

اعلن متحدث باسم ​القوات​ الجوية الباكستانية ان "​طائرة​ تابعة للقوات تحطمت في العاصمة ​إسلام اباد​ صباح اليوم ونحن نتأكد من الخسائر". ولم يتضح طراز الطائرة حتى الآن، حسب ما افادت "وكالة رويترز".

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