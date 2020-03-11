مهاتير محمد: رئيس وزراء ماليزيا الجديد سيجتاز اقتراعا على الثقة بالبرلمان

لفت رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد، إلى أنّ "رئيس الوزراء الحالي محي الدين ياسين سيجتاز اقتراعًا على الثقة في البرلمان"، مركّزًا على "أنّه لم يعد يقود أغلبيّة في البرلمان، بعد أن تخلّى عنه بعض أنصاره للانضمام إلى معسكر ياسين".
وأوضح في حديث صحافي، أنّه "كان لدينا أكثر من 114 مقعدًا، ولكن العدد أصبح أقل الآن"، مشيرًا إلى أنّ "التصويت بحجب الثقة لن ينجح، لأنّ ياسين استمال رجالي إلى جانبه".
وكان الملك سلطان عبد الله سلطان أحمد قد عيّن ياسين رئيسًا للوزراء في 29 شباط الماضي، بعد استقالة محمد.
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