أعلنت ​وزارة الصحة​ الكويتية "أننا رصدنا 3 إصابات جديدة بفيروس ​كورونا​، ليرتفع عدد الإصابات الى 72 حالة"، مشيرة الى أن "77 من اصل 165 قدموا امس من ايران مصابون بكورونا"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة الكويتية: إرتفاع عدد الإصابات بكورونا الى 72 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.