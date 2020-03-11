زلزال بقوة 4 درجات ضرب ولاية قارص شمال شرقي تركيا

ذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في بيان، أنّ "زلزالًا بقوّة 4 درجات على مقياس ريختر، وقع في قضاء "صاري قالمش" التابعة لولاية قارص شمال شرقي تركيا"، موضحةً أنّ "الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض".
ولم يَصدر أي بيان حول وقوع أية خسائر ماديّة أو بشريّة جرّاء ذلك.
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