زلزال بقوة 4 درجات ضرب ولاية قارص شمال شرقي تركيا

ذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في بيان، أنّ "​زلزال​ًا بقوّة 4 درجات على مقياس ريختر، وقع في قضاء "صاري قالمش" التابعة لولاية قارص شمال شرقي ​تركيا​"، موضحةً أنّ "الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض".

ولم يَصدر أي بيان حول وقوع أية خسائر ماديّة أو بشريّة جرّاء ذلك.