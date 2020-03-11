الحكومة السعودية توجه أرامكو بزيادة طاقتها الإنتاجية مليون برميل يوميا

أعلنت شركة أرامكو السعودية، في بيان أنها تلقت توجيهات من وزارة الطاقة السعودية برفع طاقتها القصوى المستدامة لإنتاج النفط من 12 مليون إلى 13 مليون برميل يوميا"، مبينة أن "مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة يُحدد من قبل الدولة، وفقًا لنظام المواد الهيدروكربونية المعمول به في البلاد".
ووفقًا لموقع "أرقام" للبيانات المالية، أعلنت شركة أرامكو أمس أنها ستقوم بتزويد عملائها بـ12.3 مليون برميل يوميا في شهر نيسان، بزيادة 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يوميا.
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