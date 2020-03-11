اشار النائب ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "​لبنان​ مخنوق إقتصادياً ومالياً نتيجة فساد أهل ​الدولة​ ومخنوق بالقيود الأميركية ومخنوق بتوقّف الدعم العربي و​القروض​ الدولية، ولفت الى ان ​سوريا​ طريقنا إلى ​العراق​ وغيره، كما ان سوريا ولبنان سوق مترابط ومنافع عديدة، واوضح انه بالامس وزير التجارة الأردني زار سوريا رسمياً، ونحن نخنق أنفسنا بأيدينا، متسائلا "شو عم نربح؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: البارحة وزير التجارة الأردني زار سوريا رسمياً ونحن نخنق أنفسنا بأيدينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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