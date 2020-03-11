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الإدارات العامة في بعلبك الهرمل أقفلت التزاما بدعوة رابطة الموظفين

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أقفلت مكاتب المصلحة المالية الإقليمية في ​محافظ​ة ​بعلبك الهرمل​، و​الضمان الاجتماعي​ و​التنظيم المدني​، ومعظم الإدارات العامة، التزاما بدعوة ​رابطة موظفي الإدارة العامة​ بالإقفال لمدة ثلاثة أيام للقيام بأعمال التعقيم، في حين فتحت المكاتب في مركز المحافظة لاستقبال المعاملات الطارئة، على أن يتم فتح المغلفات في اليوم التالي، مع التشدد في الالتزام بالإجراءات التي عممها محافظ بعلبك الهرمل ​بشير خضر​.

أما "​أوجيرو​" فقد اتخذت التدابير الاحترازية، وتولى الموظفون أعمال التعقيم بالوسائل والمواد المتاحة، وتم تنظيم دخول المراجعين بشكل فردي منعا للازدحام داخل المكاتب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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