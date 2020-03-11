وزير المال استقبل سفيرة كندا وبحث معها التطورات

استقبل ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ سفيرة كندا في ​لبنان​ Emmanuelle Lamoureux وجرى البحث بالتطورات المالية والاقتصادية في لبنان والعلاقات الثنائية بين البلدين واستعداد كندا للمساعدة في المجالات كافة.

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