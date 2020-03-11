بوعاصي: لم يكن هناك تحضير جدي لمواجهة كورونا وتم التعاطي معه كإنفلونزا عادية

لفت عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​بيار بو عاصي​ الى ان عدم دفع سندات "اليوروبوند" من قبل ​الدولة اللبنانية​ هو قرار صائب، والسبب الأساسي هو خلو الدولة من الأموال.

واشار بو عاصي في حديث تلفزيوني، الى انه لم يكن هناك تحضير جدي لمواجهة ​فيروس كورونا​ وقد تم التعاطي معه كإنفلونزا عادية، واوضح انه كان هناك جزء من التخبط في المنظومكة ونقص كبير في التجهيزات، لافتا الى انه لا يوجد خطة ولا قيادة. واوضح بأننا في سباق مع الوقت في موضوع مواجهة كورونا، واكد ان ​السلامة العامة​ اهم من الامن حاليا. وسأل "لماذا حصر العلاج في مستشفى الحريري الجامعي ولم تجهز مستشفيات أخرى لاستقبال المزيد من الحالات؟". ودعا الى وقف السفر من والى اي دولة تشكل خطر علينا بموضوع كورونا، ويجب التعاطي بالموضوع بعيدا عن ال​سياسة​. ولفت الى ان الدولة لديها مشكلة مصداقية خطيرة، واعتبر ان التدابير الجدية تحمي الناس وتعيد الثقة للحكومة.

واوضح انه "لدينا مشكلة كبيرة مع الحدود اللبنانية ـ السورية، فتهريب السلاح والدخان متواصل وعلى عينك يا تاجر، اما اليوم وبوجود فيروس كورونا المشكلة اكبر". ودعا الأجهزة الأمنية الا يسمحوا بدخول أي شخص عبر المعابر البريّة من دون كشف الطبيب المختص.