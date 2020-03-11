طقس اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا ربيعيا مستقرا ودافئا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم الخميس حيث يتأثر بمنخفض جوي مصدره ​ليبيا​ و يتجه نحو شرق مصر و يقترب تدريجياً ويحمل معه غبار، رياح قوية و​أمطار​ ويستمر حتى مساء يوم السبت حيث ينحسر تدريجياً، مؤكدة أن لا صحة للشائعات التي تتحدث عن منخفض جوي يحمل اسم التنين.

وتوقعت مصلحة الأرصاد أن يكون طقس اليوم واليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية، يتحول ليلاً الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة وتنشط الرياح أحيانا.

الخميس: غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع إضافيّ وملحوظ بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح وتتحول تدريجياً بعد الظهر الى شديدة مع اقتراب المنخفض الجوي حيث تصل سرعتها الى ٩٠ كلم/ساعة في المناطق الجنوبية وتكون محملة بالغبار مما يؤدي الى سوء الرؤية أحياناً ويرتفع موج البحر ، تتساقط أمطار متفرقة وموحلة اعتباراً من المساء خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية ومن المتوقع ان تشتدّ غزارتها ليل الخميس/الجمعة مع حدوث برق ورعد.

الجمعة: غائم اجمالاً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار تكون غزيرة أحياناً مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية وتساقط حبات من البرد كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق. نحذر من تشكل ​السيول​ خاصة في المناطق الجنوبية.