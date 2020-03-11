جمعية الرسالة للاسعاف الصحي تقوم بحملة رش وتعقيم بالاماكن العامة ودور العبادة في بيروت

قام عناصر المفرزة الصحية في ​بلدية الشياح​ وبمشاركة ​جمعية الرسالة​ للإسعاف الصحي مفوضية ​بيروت​ المنطقة الخامسة بالتنسيق مع مكتب الخدمات في ​حركة أمل​ بالشياح برش وتعقيم الشوارع والمؤسسات والمحلات التجارية في شارع مارون مسك، كخطة وضعتها ​البلدية​ لتعقيم كافة الشوارع والمؤسسات ضمن نطاقها.

كما عملت الجمعية على رش وتعقيم ​مسجد الصفا​ في بيروت، ​اذاعة الرسالة​ وعدد من المكاتب والمباني والأماكن العامة.