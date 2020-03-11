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قام عناصر المفرزة الصحية في بلدية الشياح وبمشاركة جمعية الرسالة للإسعاف الصحي مفوضية بيروت المنطقة الخامسة بالتنسيق مع مكتب الخدمات في حركة أمل بالشياح برش وتعقيم الشوارع والمؤسسات والمحلات التجارية في شارع مارون مسك، كخطة وضعتها البلدية لتعقيم كافة الشوارع والمؤسسات ضمن نطاقها.
كما عملت الجمعية على رش وتعقيم مسجد الصفا في بيروت، اذاعة الرسالة وعدد من المكاتب والمباني والأماكن العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية الرسالة للاسعاف الصحي تقوم بحملة رش وتعقيم بالاماكن العامة ودور العبادة في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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