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جمعية الرسالة للاسعاف الصحي تقوم بحملة رش وتعقيم بالاماكن العامة ودور العبادة في بيروت

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قام عناصر المفرزة الصحية في ​بلدية الشياح​ وبمشاركة ​جمعية الرسالة​ للإسعاف الصحي مفوضية ​بيروت​ المنطقة الخامسة بالتنسيق مع مكتب الخدمات في ​حركة أمل​ بالشياح برش وتعقيم الشوارع والمؤسسات والمحلات التجارية في شارع مارون مسك، كخطة وضعتها ​البلدية​ لتعقيم كافة الشوارع والمؤسسات ضمن نطاقها.

كما عملت الجمعية على رش وتعقيم ​مسجد الصفا​ في بيروت، ​اذاعة الرسالة​ وعدد من المكاتب والمباني والأماكن العامة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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